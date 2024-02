Rumors e corsa contro il tempo: domani la Meloni a Catania?

Per un passaggio dalla festa di Sant'Agata

CATANIA – Per tutta la giornata di ieri la notizia è rimbalzata prima come certa poi da prendere con le pinze, infine in attesa di ufficialità. La presidente del consiglio, Giorgia Meloni, domani – 3 febbraio – potrebbe tentare un passaggio veloce per godersi l’avvio dei festeggiamenti clou della Festa di Sant’Agata.

Protocollo e diplomazie sono al lavoro, in queste ore, per mettere a punto un programma che permetta anzitutto di preparare il terreno dal punto di vista della sicurezza, poi nel far combaciare i tempi con la missione all’estero della stessa premier a partire dal 4 febbraio.



In caso di discesa alle falde dell’Etna, la presidente Meloni dovrebbe anche presentare un progetto di rilievo alla 3Sun, alla zona industriale.