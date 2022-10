Russello: “Il premio è per tutti, la politica salvi le imprese”

Parla il presidente di Sicindustria Palermo: "Il nostro appello ai politici".

2' DI LETTURA

Emozionato, presidente Russello?

“La notizia l’avevo metabolizzata nel maggio scorso. Certo, ieri c’è stata la cerimonia ed è innegabile il brivido d’emozione che ti prende, per la solennità”.

Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’emozione, appunto, c’è. Ma ci sono anche le idee di un percorso su cui ragionare.

Si sentirà orgoglioso, immaginiamo.

“Non soltanto per me, non è un premio personale, ma per l’azienda che gestisco e per la squadra di collaboratori che mi sostiene. E’ un riconoscimento da condividere con loro”.

Come ha trovato il Capo dello Stato?

“Con l’austerità di sempre. Lui ci rende fieri di essere siciliani e palermitani. Il suo invito a stare con i piedi per terra, in un momento problematico, è più che mai attuale”.

Ecco, come state attraversando questo frangente complicatissimo?

“Da quando lavoro ho sempre sentito parlare di crisi, però adesso viviamo un passaggio veramente critico, con la guerra in Europa, una cosa inedita per tanti. La speculazione viene dopo. La scienza sta vincendo contro il Covid, ma contro la pazzia umana, come insegna la storia, c’è poco da fare”.

E la politica?

“Non può lasciare le persone nella disperazione. La Germania aiuta le sue imprese, dall’alto di una economia più solida della nostra. Le imprese italiane, dunque, si confronteranno sul mercato con un gap enorme. E presto, se non cambiano le cose, ci sarà da gestire la cassa integrazione in massa. Mi rendo conto che non è semplice trovare una soluzione”.

Lei cosa percepisce? Che aria tira?

“Ovviamente un grandissimo disagio, tra gli imprenditori. Siamo determinati ad andare avanti, ma i problemi aumentano. Spero che la politica trovi un compromesso su quello che si può fare in Italia e in Europa, senza avventure pericolose”.

A Palazzo delle Aquile c’è un nuovo sindaco, a Palazzo d’Orleans un nuovo presidente della Regione. Messaggi da recapitare?

“Abbiamo incontrato la politica, come categoria, con delle riflessioni sul rilancio e sulle emergenze su cui erano tutti d’accordo. Si deve ripartire da lì, con la massima attenzione alle imprese che danno lavoro. Il Comune e il sindaco Lagalla hanno mandato un segnale d’attenzione con la bonifica della zona industriale di Brancaccio. E’ un primo passo che raccogliamo con favore. Ma si deve continuare su questa strada”. (Roberto Puglisi)