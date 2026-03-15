 Referendum, Russo: "Sì per avere giudici imparziali"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Russo: “Con il sì avremo giudici realmente terzi e imparziali”

Il senatore di Fratelli d'Italia sul referendum
IL VOTO
di
1 min di lettura

La riforma accorcerà i tempi della giustizia. Questo perché avremo giudici che potranno rispondere, con le loro azioni, all’Alta Corte della giustizia e, soprattutto, carriere separate e magistrati realmente terzi e imparziali”.

“È un passaggio fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel sistema giudiziario, perché ogni persona ha diritto a un processo giusto, equo e con tempi certi. Una giustizia più rapida, trasparente e responsabile è la base di uno Stato davvero moderno e vicino ai cittadini”, lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI