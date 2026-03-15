Russo: “Con il sì avremo giudici realmente terzi e imparziali”

Il senatore di Fratelli d'Italia sul referendum

La riforma accorcerà i tempi della giustizia. Questo perché avremo giudici che potranno rispondere, con le loro azioni, all’Alta Corte della giustizia e, soprattutto, carriere separate e magistrati realmente terzi e imparziali”.

“È un passaggio fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel sistema giudiziario, perché ogni persona ha diritto a un processo giusto, equo e con tempi certi. Una giustizia più rapida, trasparente e responsabile è la base di uno Stato davvero moderno e vicino ai cittadini”, lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.