Ryanair, bonus ai dipendenti che scovano i bagagli fuori misura

Ryanair premia i dipendenti che scovano i bagagli fuori misura. Il bonus aumenta da 1,5 a 2,5 euro per il personale degli aeroporti quando viene individuato un bagaglio prima dell’imbarco.
“Non mi scuso assolutamente per questo”, ha detto il ceo della compagnia aerea irlandese, Michael O’Leary. Al contrario lo staff viene incoraggiato togliendo il tetto che finora era fissato a 80 euro al mese di bonus per ogni dipendente.
I passeggeri con bagagli fuori misura devono imbarcarli in stiva e pagare una penale fino a 75 euro. Le associazione dei consumatori, come Assoutenti, tuonano: “Inaccettabile”, la considerano una “caccia al passeggero” che deve in ogni caso rispettare le regole.