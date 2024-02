Ryanair, presenta la stagione estiva dall’aeroporto di Palermo

Prevista una nuova ritta per Poznan

PALERMO – Quarantuno rotte totali (inclusa una nuova per Poznan), maggiori frequenze su oltre 15 rotte esistenti come Barcellona, Londra, Parigi e Vienna, cinque aeromobili di base nell’aeroporto Falcone e Borsellino, (per un investimento di 500 milioni di dollari), 600 voli settimanali e sostegno a oltre 2.600 posti di lavoro in Sicilia (inclusi posti ben retribuiti per piloti, assistenti di volo e ingegneri).

E’ l’operativo Ryanair – il più grande di sempre – su Palermo per l’estate 2024 presentato stamane dal Ceo della compagnia aerea Eddie Wilson. Per inaugurarlo Ryanair ha lanciato una promozione valida per 3 giorni con tariffe a partire da 21,99 euro solo su www.ryanair.com.