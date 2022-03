S. M. la Scala, rinvenuto cadavere il 27enne disperso in mare

Il ragazzo si era immerso nonostante le pessime condizioni marine.

ACIREALE. Niente da fare per il 27enne di origine tunisina del quale non si era saputo più nulla dopo un tuffo in mare avvenuto tra le acque agitate del mare a Santa Maria la Scala.

La Guardia costiera aveva subito fatto scattare le ricerche: sono stati i sommozzatori a recuperare nella serata di ieri il corpo ormai privo di vita dell’uomo.

Il fratello del 27enne, che si era tuffato anch’egli in mare, era stato invece salvato da un passante.

La cronaca di ieri

Dalle 15:30 di oggi circa risulta disperso in mare un giovane di 27 anni. La Sala operativa della Capitaneria di porto ha avviato le ricerche a Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale. Sul posto ci sono una motovedetta e due battelli della guardia costiera, per perlustrare la zona. Nell’area delle operazioni anche mezzi dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.

Il ragazzo si sarebbe immerso insieme al fratello, nonostante le pessime condizioni marine. Il fratello è riuscito a uscire dall’acqua e a mettersi in salvo grazie all’aiuto di un passante, mentre del 27enne non si hanno più notizie da ore. La sala operativa della guardia costiera ha chiesto l’intervento in zona di un elicottero e dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Il luogo in cui il giovane è attualmente disperso è lo stesso che, nel 2019, fu teatro di una tragedia raccontata da tutta la stampa nazionale: due ragazzi e una ragazza, di età compresa tra i 21 e i 27 anni, morirono in mare dopo essere stati travolti da una mareggiata. Loro, però, si trovavano sul molo a bordo di una macchina che venne trascinata in acqua dalla forza delle onde.