S3 Campus, svolta ‘green’ dell’Università di Catania: installate le colonnine ‘smart’

La potenza totale dell'impianto è di 400 kW

CATANIA – Continua la svolta ‘green’ dell’università di Catania, partner del progetto S3 Campus: nella cittadella di via Santa Sofia sono state installate 16 postazioni di ricarica ‘smart”

S3 Campus, la svolta green dell’Università di Catania

L’università di Catania, partner del progetto S3 Campus, diventa sempre più ‘green’. Nella cittadella di via Santa Sofia è stata ultimata l’installazione di 16 postazioni di ricarica ‘smart’.

Si tratta di colonnine ‘intelligenti’, che fanno parte di una rete di stazioni di ricarica elettriche alimentate anche da fonti rinnovabili e collocate allinterno di luoghi strategici, come in questo caso il grande piazzale che si snoda all’interno del Campus di via Santa Sofia.

Nel cuore della cittadella universitaria sarà possibile ricaricare i veicoli elettrici anche in poche decine di minuti.

Colonnine intelligenti, ecco perché

Il concetto di “mobilità intelligente” deve coincidere con quello di “mobilità sostenibile”, da qui la necessità di creare strutture di rifornimento ecologiche realmente accessibili e integrate in una rete all’avanguardia. Le colonnine “intelligenti” sono in grado di riconoscere la tipologia di auto da ricaricare.

La piattaforma detterà i tempi necessari di ricarica monitorando i kWh erogati, sulla scorta del calcolo di utilizzo del mezzo, oppure adeguerà la velocità di ricarica in funzione delle effettive caratteristiche tecniche del mezzo collegato e/o del carico di rete.

Ma non basta, le colonnine di ricarica sviluppate all’interno del progetto S3 Campus, per il quale l’Università di Catania ha anche realizzato diverse pubblicazioni scientifiche, consentono il monitoraggio h 24 dell’infrastruttura, reservation, accounting, billing, l’elaborazione di statistiche sul consumo energia elettrica e, soprattutto, consentiranno agli studenti, attraverso una apposita App, di ottimizzare i tempi di ricarica.

I servizi integrati all’interno della piattaforma

Ecco alcuni dei servizi pianificati ed integrati all’interno della piattaforma:

– e-gov for students

– fractal grids integrato con il mobility management systems,

– sistema di monitoring dell’uso dell’acqua e dell’energia,

– indoor services – migliorare la qualità dei servizi offerti agli studenti e ottimizzarne l’uso

La raccolta dei dati per migliorare l’esperienza utente degli studenti è centrale nel progetto, con due servizi dedicati a questo scopo. L’Orchestra Data Platform raccoglie dati dai sensori indoor, come i people counter e i sensori di temperatura, mentre il servizio Acea Innovation raccoglie dati esterni, come quelli provenienti dalle colonnine di ricarica e dai sensori di temperatura ambientale. Tutti i dati raccolti saranno resi disponibili attraverso una dashboard sulla piattaforma di Analytics.

I dati tecnici

La potenza totale dell’impianto è di 400 kW. Gruppomega ha installato il quadro elettrico con differenziali, interruttori modulari per protezione magnetotermica. In totale si tratta di 12 postazioni di ricarica quick ciascuna con doppia presa da 22 kW e 4 postazioni “fast”, ciascuna con presa 50 kW + 22 kW.

La sfida di Unict

Ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-università che caratterizzano la vita degli studenti, dando anche una svolta innovativa nel concetto di trasporto. Questo uno degli obiettivi che l’Università di Catania si impone di raggiungere grazie all’applicazione ‘Moovle’, il cui progetto è stato illustrato da Giuseppe Inturri, ordinario di Trasporti presso l’ateneo etneo, illustrato durante uno dei meeting all’interno del progetto s3 Campus.

Il progetto S3 Campus

Il progetto ‘S3 CAMPUS – SHARING, SMART AND SUSTAINABLE CAMPUS’ ha come obiettivo la promozione dell’innovazione tecnologica e della mobilità green all’interno dei due atenei di Palermo e Catania attraverso quattro skills principali: intermodalità e condivisione tramite un sistema integrato, sostegno didattico virtuale, gestione smart dei parcheggi e identificazione digitale.

Il progetto ‘S3 CAMPUS’ è finanziato dalla Regione Siciliana attraverso i fondi Poc e realizzato da una compagine associativa che vede come capofila Acea e che comprende anche: Cerisvi, Colombo, Gap, GruppoMega, Europrosvi, LiveSicilia, Softec SpA e le Università di Catania e Palermo.

S3 Campus, la sezione speciale su LiveSicilia(media partner)