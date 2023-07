Sac: “L’aeroporto è nuovamente operativo”

Il piano operativo per il terminal C.

Catania – La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che, “verificate le condizioni tecniche per un riavvio delle attività di volo e in accordo con Enac ed Enav, da stasera l’aeroporto è nuovamente operativo con due arrivi l’ora operati dal terminal C”. E ancora: “Seguiranno info – fanno sapere da Sac – sui voli che saranno operati. I passeggeri sono comunque invitati a rivolgersi alle compagnie aeree per avere informazioni in merito”.