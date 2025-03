Sac approva la privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso

"Un fatto epocale"

CATANIA – L’assemblea dei soci della Sac Spa ha approvato le procedure e i documenti, anche il piano industriale, per avviare il processo di privatizzazione della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso.

Decisione unanime dei soci Sac

“Si tratta del completamento di un percorso iniziato qualche decennio fa, perché l’intuizione di creare un’azienda speciale della Camera di Commercio per la gestione dell’aeroporto nasce dagli anni Ottanta” ha detto Antonio Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia.

“Quest’oggi – aggiunge – ha portato a una decisione unanime dei soci: privatizzare il sistema aeroportuale di Catania e Comiso in una logica di sviluppo territoriale, in modo da realizzare quanto immaginato, rendendo i due scali punti di riferimento ancora più centrali nello sviluppo socioeconomico della Sicilia e dell’intero Mediterraneo. È un fatto epocale per la crescita del territorio”.

Il plauso di Trantino

Il sindaco della città metropolitana di Catania e Comune di Catania, Enrico Trantino ha sottolineato l’importanza del percorso avviato: “L’attrattività del nostro territorio, con il costante incremento del traffico aereo, ha bisogno di infrastrutture idonee a sostenere il crescente numero di partecipanti. Una gestione pubblica, da sola, non sarebbe più in grado di reggere la sfida”.

Aggiunge Trantino: “L’ingresso di un socio privato, con citazione che garantisce un controllo da parte del pubblico, costituisce l’inizio di una nuova frontiera del traffico aereo nella Sicilia orientale, che garantirà maggiori presenze, servizi e un miglior posizionamento nelle classifiche mondiali”.

Irsap e Schifani

“Plaudo con entusiasmo alla scelta compiuta dalla compagine societaria, che rappresenta un passo fondamentale per il futuro della Regione, nell’ottica di una Sicilia che aspira a ricoprire un ruolo sempre più centrale nel Mediterraneo” ha dichiarato Marcello Gualdani, commissario straordinario Irsap Sicilia.

Nelle scorse settimana il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, aveva accolto con favore la notizia ed espresso amarezza perché a Palermo non è stato intrapreso il medesimo percorso.