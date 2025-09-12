Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi in programma questo mese

Settembre in Sicilia non è soltanto il mese in cui le spiagge si svuotano e la frenesia delle vacanze lascia spazio a un ritmo più lento. È anche il momento in cui l’isola si veste di colori e profumi nuovi, grazie alle sagre che punteggiano borghi e città trasformando piazze, strade e vicoli in palcoscenici popolari in cui ogni territorio porta in scena la propria identità.

Queste manifestazioni non sono semplici appuntamenti gastronomici, ma rituali collettivi che rinsaldano il legame con la terra e con la memoria delle comunità. le sagre di settembre restituiscono la dimensione autentica della Sicilia. Sono un invito a rallentare, a vivere la convivialità come valore, a riscoprire il piacere dell’incontro.

Il Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo (Trapani)

Dal 19 al 28 settembre San Vito Lo Capo ospiterà una nuova edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale che celebra il celebre piatto mediterraneo come simbolo di integrazione e incontro tra culture. Per dieci giorni la cittadina trapanese si trasformerà in una capitale del gusto, con gare di cucina tra chef provenienti da diversi Paesi, degustazioni, cooking show, incontri culturali e concerti e spettacoli serali che animeranno il centro storico e la spiaggia. Un appuntamento che unisce tradizione gastronomica, musica e convivialità, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Sicilia, le altre sagre in programma a settembre

Sagra del mango a Fiumefreddo di Sicilia (Catania) 12-13 settembre

I visitatori potranno assaporare specialità locali a base di mango, curiosare tra le proposte di street food e tra le creazioni artigianali. Non mancheranno stand dedicati alle diverse varianti di questo frutto tropicale ricco di proprietà, insieme a spettacoli folkloristici, musica dal vivo e momenti di intrattenimento pensati per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Sagra della salsiccia ad Aragona (Agrigento) 12-13 settembre

La manifestazione, giunta alla 38esima edizione, si svolge in concomitanza con i festeggiamenti di San Vincenzo Ferreri. Tra musica e spettacoli, sarà possibile assaporare la salsiccia aragonese in tante varianti: nei panini, negli mbriulati, al forno, al sugo e nel coppo di frittura mista.

Sagra dell’arancino a Ficarazzi-Aci Castello (Catania) 12-14 settembre

Giunta alla 22esima edizione, la sagra dell’arancino è in programma a piazza Giovanni XXIII. Quattro giornate dedicate al gusto e alla tradizione, con protagonisti assoluti gli arancini catanesi nella loro tipica forma a punta, simbolo dell’Etna, proposti in varianti classiche e innovative. Dal ragù alla norma, dai pistacchi di Bronte al nero di seppia, fino alle versioni vegetariane, senza glutine e persino dolci come quella al cioccolato. L’evento, tra i più attesi della provincia etnea, richiama ogni anno turisti da tutta Italia.

ViniMilo – La sagra dei vini dell’Etna a Milo (Catania) 12-14 settembre

Fino al 14 settembre Milo si conferma capitale dei vini etnei con la 45ª edizione di una delle rassegne enogastronomiche più longeve della Sicilia. Il programma prevede degustazioni guidate, masterclass, cene a tema, incontri di approfondimento, momenti formativi e spettacoli. Il cuore della festa rimane il centro storico di Milo che ospiterà un’enoteca all’aperto. Spazio anche allo street food, ai mercatini bio e allo slow food. Ogni anno la manifestazione attira migliaia di turisti.

Sagra dei fritti siciliani a Viagrande (Catania) 12-14 settembre

Protagonisti assoluti di questa sagra giunta alla quinta edizione sono i fritti della tradizione: arancini, bombe, siciliane, crispelle con acciughe o ricotta, panelle, iris, graffe, crispelle al miele, paranza di pesce, polpette, verdure in pastella, dolci al pistacchio, cannoli e tante altre specialità dello street food isolano. Accanto agli stand gastronomici, sarà possibile visitare la mostra-mercato con artigianato handmade e prodotti commerciali, oltre a un’area food dedicata alla cucina tipica locale. Tre giorni di sapori, profumi e tradizioni per uno degli eventi più golosi dell’anno.

Sagra do cudduruni a miliddisa a Melilli (Siracusa) 12-14 settembre

La manifestazione rende omaggio a uno dei piatti simbolo del territorio, il “cudduruni a miliddisa”, attraverso degustazioni ed esposizioni di prodotti tipici che esaltano le tradizioni gastronomiche siciliane. Al centro dell’evento c’è il cudduruni a miliddisa, ricetta che combina ingredienti essenziali – prezzemolo, acciughe e pomodori secchi – con una lavorazione artigianale complessa. Particolarmente affascinante è la decorazione con le tipiche “vele”, che richiede precisione e pazienza, così come la cottura originaria nel forno a legna, a diretto contatto con la pietra. Previsto anche un itinerario tra sapori locali, momenti di convivialità, spettacoli folkloristici e iniziative culturali dedicate alle radici storiche di Melilli.

Sagra dello zafferano a Valguarnera Caropepe (Enna) 13-14 settembre

Assaggi di specialità locali, risotti, arancini, cannoli e altri dolci preparati con lo zafferano come ingrediente principale, accompagnati da incontri, giochi, spettacoli e momenti di intrattenimento. Non mancheranno visite guidate nel centro storico della città. Valguarnera Caropepe è infatti la patria dell’Oro Rosso di Sicilia, la spezia preziosa conosciuta e apprezzata fin dall’antichità per le sue numerose proprietà benefiche.

Sagra del pistacchio – Fastuca Fest a Raffadali (Agrigento) 18-21 settembre

Raffadali ospiterà la nona edizione del Fastuca Fest, la rassegna interamente dedicata al pistacchio di Raffadali Dop. La manifestazione rientra quest’anno tra gli appuntamenti di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 e di Sicilia Regione europea della Gastronomia 2025. Quattro giornate in cui il pistacchio sarà il grande protagonista, con showcooking, assaggi guidati e laboratori tematici. Non mancheranno spettacoli culturali, concerti e momenti di intrattenimento pensati anche per le famiglie.

Festa della vendemmia a Piedimonte Etneo (Catania) 19-21 settembre

Giunta alla XXVII edizione, la festa della vendemmia prevede tre giorni interamente dedicati al vino, alla musica e alle tradizioni del territorio. Tra profumi d’uva e piatti tipici, il programma proporrà spettacoli, showcooking, degustazioni e momenti di convivialità che celebrano il profondo legame tra la comunità e la sua terra. Ad arricchire l’evento ci saranno stand di artigianato, i caratteristici carretti siciliani e la storica “Chiurma”, emblema inconfondibile della manifestazione.

Sagra del pomodoro a Maniace (Catania) 19-21 settembre

Tre giornate tutte dedicate al grande protagonista della tavola siciliana: il pomodoro. I visitatori potranno gustare piatti tipici, ricette tradizionali e rivisitazioni innovative, accompagnati da musica, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia. Non mancheranno gli stand dei produttori locali e i percorsi gastronomici pensati per valorizzare questa eccellenza.

Sagra della salsiccia ad Aci Sant’Antonio (Catania) 20 settembre

La manifestazione, organizzata in occasione dei festeggiamenti in onore di San Biagio e ospitata in piazza Maggiore, è giunta alla terza edizione. Il programma prevede stand gastronomici con protagonista la salsiccia siciliana e stand di artigianato locale. Non mancheranno musica, balli e animazione per adulti e bambini, esibizioni di danza e uno spettacolo serale.

Sagra del Pomodoro siccagno a Valledolmo (Palermo) 20 settembre

L’evento si svolge ogni anno in concomitanza con i festeggiamenti dedicati a Maria SS. della Purità. Per l’occasione vengono allestiti stand con esposizioni di diverse varietà di questo prodotto e con degustazioni di piatti preparati con il pomodoro e i suoi derivati, come la salsa e il tradizionale concentrato “astrattu”, accompagnati da specialità locali.

Sagra dell’uva a Roccazzo di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) 20-21 settembre

Per due giorni il mercato ortofrutticolo si trasforma in una vera e propria cittadella della vendemmia per uno degli appuntamenti più attesi di fine estate. L’organizzazione è curata dall’Associazione Giovanile Roccazzo. Protagonisti assoluti i sapori tipici della vendemmia: oltre cinquemila litri di mosto per la preparazione di mostarda e “cuddureddi”, centinaia di chili di salsiccia e frittelle, senza dimenticare l’uva, offerta in tante varietà.

Sagra del ficodindia, della mostarda e della salsiccia a Camporotondo Etneo (Catania) 27-28 settembre

Un fine settimana con spettacoli e numerose attività pensate per valorizzare le eccellenze agricole e le antiche tradizioni locali.

