Sala: “Voglio dimostrare quanto valgo, sogno il ritorno in Nazionale”

Le dichiarazioni del difensore rosanero nella conferenza stampa di presentazione allo stadio "Renzo Barbera"

PALERMO – Continuano le conferenze stampa di presentazione dei nuovi arrivati del mercato estivo. Oggi è stata la volta di Marco Sala, terzino sinistro arrivato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e fermatosi ad inizio stagione per infortunio.

Come confermato dallo stesso difensore i problemi fisici sono ormai superati e la riabilitazione procede spedita per rientrare in campo il prima possibile: “E’ stato un inizio particolare, dopo l’esordio ho avuto un piccolo stop ma ora il percorso di riabilitazione sta andando al meglio. Spero di essere presto a disposizione, stiamo procedendo senza intoppi e la mia speranza è di rientrare il prima possibile ma non so dire ancora i tempi. Purtroppo con Nedelcearu a Crotone abbiamo vissuto una stagione difficile, questo ci ha dato uno stimolo in più per venire qui con cattiveria e vogliosi di dimostrare le nostre capacità”.

TIFOSI E OBIETTIVI

“La città mi ha accolto me e gli altri nuovi in maniera spettacolare – ha affermato Sala in merito all’accoglienza ricevuta dal tifo palermitano – il calore che Palermo fa sentire poche piazze in Italia lo possono vantare. L’altro giorno ho avuto la fortuna-sfortuna di vedere la partita dalla tribuna, la passione e il tifo palermitani sono qualcosa di incredibile. Speriamo con i risultati di attirare più gente possibile allo stadio, per fare il meglio abbiamo bisogno dell’appoggio di tutti. Una neopromossa deve sempre guadagnarsi ogni singolo punto, speriamo di avere sempre i tifosi dalla nostra parte”.

Il difensore rosanero si è soffermato anche sugli obiettivo della compagine di Corini per questo difficile campionato di Serie B: “Il Palermo deve avere come primo obiettivo quello di mantenere la categoria e di consolidarla. Siamo al 29 agosto, parlare di obiettivi adesso forse è un po’ esagerato, dobbiamo pensare partita dopo partita perché in quattro anni di Serie B non ho mai visto un campionato di questo livello. Si sono aggiunte piazze come Palermo, Bari e Genoa che sono di un’altra categoria. Sarà un campionato difficile ma come squadra saremo pronti per affrontarlo”.

CONSIGLI E FUTURO

“Se il Palermo ha deciso di puntare su me e Nedelcearu penso sia un discorso che esuli dalla retrocessione – continua il terzino ex Crotone – tutti abbiamo avuto colpe l’anno scorso ma è un motivo di orgoglio che il Palermo ci abbia dato fiducia. Consigli che posso dare? Posso dire che in questi anni di B ho capito l’importanza del gruppo e dell’unita di intenti, non bisogna sottovalutare nessuna partita perché la prima può perdere con l’ultima a maggior ragione quest’anno che dopo tre giornate la classifica è cortissima”.

Sibillino il giocatore rosa sul futuro, con tanti giri in prestito e la possibilità di consolidarsi a Palermo: “Ho sempre giocato in prestito, quest’anno sono qui con la stessa formula con diritto di riscatto e farò tutto quello che posso per guadagnare la stima dei miei compagni, dei tifosi e della società. Poi quello che verrà non è un mio pensiero, ora voglio solo pensare a dare il massimo per il Palermo”.

BRUNORI, LA CONCORRENZA E IL SOGNO NAZIONALE

Tra i giocatori che Sala ha ritrovato in rosanero vi è il bomber Matteo Brunori, suo compagno ad Arezzo. Parole al miele per l’attaccante italo-brasiliano, con la speranza che possa ripetere la super stagione fatta in Serie C lo scorso anno: “Brunori lo conosco dai tempi di Arezzo, abbiamo fatto una bellissima stagione insieme ed è stato bello ritrovarlo. Quello che ha fatto lo scorso anno si commenta da solo, cinque anni fa aveva già fatto una grandissima stagione. La sua crescita penso sia stata figlia di tanti fattori, spero con continui così anche quest’anno e sono sicuro che ci darà una grandissima mano. E’ un giocatore forte, c’è poco da dire, nonché un ragazzo eccezionale”.

“La società ha fatto acquisti importanti – continua Sala parlando della concorrenza sulla corsia mancina – Mateju è uno di questi ma tutti i nuovi hanno tanta esperienza in categoria. La concorrenza dà stimoli, allenarsi tutti i giorni pensando di doversi guadagnare il posto ti spinge a superare i tuoi limiti. Ci sono tanti giocatori sulle fasce, se sei bravo abbastanza per guadagnarti il posto è ancora più bello”.

Una considerazione, infine, anche sul discorso Nazionale che il giocatore rosanero vorrebbe un giorno ritrovare dopo aver fatto tutte le trafile giovanili: “Il percorso in Nazionale è stato meraviglioso, di grande soddisfazione soprattuto il biennio in Under 21. Tanti giocatori con cui hi giocato sono adesso ad alti livelli, spero di raggiungerli presto. Spero un giorno di essere all’altezza di anche solo attirare l’attenzione di mister Mancini”.