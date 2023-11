Salame ritirato dai supermercati per presenza di salmonella

Diktat del ministero

ROMA – Il ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto del ‘Salamino Tasty’, prodotto del marchio ‘San Bono Srl’. Il lotto incriminato è il 202309116100, prodotto l’11 settembre del 2023 e con scadenza l’11 febbraio 2024. Questo il marchio di identificazione dello stabilimento: IT 629 L CE.

Le analisi del ministero

Il richiamo è stato disposto dai laboratori del ministero della Salute per “rischio microbiologico” per la “presenza di salmonella”. L’indicazione del ministero è categorica: “Il prodotto non deve essere consumato e va riconsegnato al punto vendita”.