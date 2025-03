Salemi, al via l’assegnazione di 12 lotti dell’area artigianale

L'avviso del Comune

SALEMI – Al via a Salemi il bando per la concessione con diritto di superficie di 12 lotti ricadenti nella zona artigianale San Giacomo. Le aree, originariamente destinate in via esclusiva alle aziende artigianali, adesso potranno essere assegnate anche a realtà economiche legate all’agricoltura, alla pesca, alla lavorazione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agroalimentari.

“Un valido sostegno al tessuto imprenditoriale della nostra città, fatto di tante piccole e medie imprese – affermano il sindaco, Vito Scalisi, e l’assessore al patrimonio, Leonardo Bascone -. L’auspicio è che la zona artigianale San Giacomo possa diventare cuore pulsante della Salemi che produce”.

Una commissione ad hoc valuterà tutte le domande. I canoni annuali da corrispondere varieranno da 526 a 619 euro, in base alla tipologia di lotto. Tutte le informazioni per la presentazione della domanda e i moduli necessari sono contenuti sull’avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Salemi, all’indirizzo www.comune.salemi.trapani.it. L’avviso è stato redatto dal settore Urbanistica del Comune.

