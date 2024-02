Salemi, furti in due appartamenti: denunciati tre fratelli

Le indagini sono partite dalle denunce di due residenti

SALEMI (TRAPANI) – I carabinieri hanno denunciato tre giovanissimi fratelli, uno dei quali minorenne, accusati di furto aggravato. Le indagini sono partite dalle denunce presentate da due residenti che hanno raccontato ai militari di avere subito furti in due appartamenti in ristrutturazione. Sono stati portati via i cablaggi dell’impianto elettrico, le rubinetterie e le maniglie delle porte. I Carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini di videosorveglianza sono riusciti a risalire agli autori del colpo.