Salemi, serata di beneficenza in ricordo di Carola e Gaia

Raccolti oltre tremila euro per il Gaslini di Genova

1' DI LETTURA

SALEMI (TRAPANI) – Una serata nel ricordo di Carola e Gaia, due bimbe che non ce l’hanno fatta, con la speranza di potere essere d’aiuto per tanti altri piccoli. Ammonta a oltre tremila euro la cifra raccolta a Salemi, in provincia di Trapani, in occasione di un evento di beneficenza organizzato alle Cantine Musita.

Una serata all’insegna della solidarietà e al ritmo della musica dei mitici anni ’80. Ad organizzare un affiatato gruppo di amici guidato da Rita Piazza, Mariella Caruso, Vito Scalisi e Peppe Angelo. La serata è stata animata dalla musica del dj Maurizio Campo, di Rmc 101, Marsala. Un momento per ballare sulle note dei brani intramontabili di quegli anni e soprattutto, per contribuire ad una donazione in favore dell’ospedale Gaslini di Genova. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto al reparto di Genetica medica per finanziare il ‘Progetto Stroke’ in memoria di Carola e Gaia Drago.

“Grazie a tutti i partecipanti che hanno dimostrato tanta generosità e sensibilità – dicono gli organizzatori -. Grazie alle aziende locali per il loro contributo alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare alle Cantine Musita per la disponibilità e per l’impeccabile accoglienza. Appuntamento al prossimo anno”.