Salemi, Venuti scrive all’Asp: “Ancora tanti servizi da riattivare all’ospedale”

"Bene la Chirurgia, ma ancora tanti nodi sul tappeto"

SALEMI (TRAPANI) – “Apprezzamento” per la riattivazione dell’Unità operativa semplice di Chirurgia generale, che “potrà contribuire a ridurre le liste d’attesa, ma anche la necessità di prestare “particolare attenzione” al reparto di Neuroriabilitazione, che è “punto di riferimento” per l’intero comprensorio della Sicilia occidentale “per la tipologia e la qualità delle prestazioni offerte”. Sono alcuni dei punti toccati dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti, in una lettera inviata al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Vincenzo Spera, e che ha per oggetto la “ripresa della piena funzionalità” dell’ospedale.

Nella lettera Venuti, che saluta con soddisfazione l’esito di alcune interlocuzioni avute nei mesi scorsi con i vertici dell’Asp, passa in rassegna le criticità e le necessità dell’ospedale di Salemi. Per quanto riguarda il reparto di Neuroriabilitazione, il sindaco di Salemi spiega così il contenuto della lettera: “Si tratta di un fiore all’occhiello che va salvaguardato e potenziato implementandone le funzionalità”.



Sullo sfondo restano ancora “alcune criticità”, come “la mancata riattivazione di tutti gli ambulatori attivi nel periodo pre-Covid e in parte non ancora ripristinati – sottolinea il sindaco di Salemi -. Una circostanza che penalizza non soltanto la nostra città ma un intero comprensorio che vede nell’ospedale di Salemi un punto di riferimento importante nell’erogazione di servizi in ambito sanitario”. Secondo Venuti, quindi, “il nodo di un definitivo ritorno degli ambulatori che hanno caratterizzato nel tempo l’ospedale di Salemi non è più rinviabile”, così come “non si può più attendere per il ripristino degli standard qualitativi delle altre strutture sanitarie pubbliche della provincia di Trapani”.