Salina, cantiere edile non in regola: denunciato e multato il titolare

Lavori sospesi per mancanza di sicurezza

1' DI LETTURA

SALINA (ME) – I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno bloccato i lavori in un cantiere edile a Malfa, nell’isola di Salina, sulle isole Eolie, per il mancato rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.

Il titolare dell’impresa e l’addetto alla sicurezza sono stati denunciati ed è stata elevata una multa di 35 mila euro. I controlli sono stati effettuati dai militari del nucleo ispettorato lavoro d’intesa con il dirigente dell’ispettorato territoriale del lavoro di Messina Enrico Zaccone.

Nel cantiere non sono stati installati i parapetti per proteggere gli operai dal pericolo di caduta e il mancato rispetto della viabilità di cantiere. I 13 operai impegnati nella ristrutturazione sono tutti in regola.