Salita dei Monti Iblei, entusiasmo per l’edizione 2022

Il round conclusivo del Trofeo Italiano Velocità Montagna sud e del Campionato Siciliano si svolgerà da venerdì 7 ottobre a domenica 9

CHIARAMONTE GULFI (RG) – La Salita dei Monti Iblei 2022 è stata presentata al Palazzo della Provincia a Ragusa. Il round conclusivo del Trofeo Italiano Velocità Montagna sud e del Campionato Siciliano, si svolgerà da domani, venerdì 7 ottobre, a domenica 9. I particolari sono stati illustrati da Elga Alescio Vice Sindaco di Chiaramonte Gulfi, Paolo Gulino, Presidente dell’Associazione “Cinquecentisti Chiaramontani” e dal Direttore di Gara Internazionale Fabrizio Fondaci, con la presenza di alcuni piloti del luogo, tra cui Giovanni Cassibba e Franco Caruso, entrambi protagonisti della vigilia.

In accordo con le autorità locali e su relativa disposizione, in particolare della Prefettura, la gara si svolgerà a porte chiuse per il pubblico. Eventuali avventori sono stati più volte invitati a rispettare le zone di sicurezza predisposte dall’organizzazione.

Sull’entusiasmo che ha spinto il Comune a promuovere l’edizione 2022, ha posto l’accento la Vice Sindaca Elga Alescio, che ha affermato: “Stiamo svolgendo un lavoro intenso e la fatica si fa sentire, ma era importante dare continuità alla nostra competizione per la quale abbiamo scelto di tornare alla versione accorciata del percorso a 5.300 metri”.

“Finalmente i Cinquecentisti Chiaramontani organizzano la gara loro gara di casa – è stata la dichiarazione di Paolo Gulino – siamo titolari di licenza e quindi possiamo lavorare direttamente sulla nostra gara, come forza interna. Non è più necessario doverci affidare ad organizzatori esterni. Il nostro impegno, come quello di chi ama la Monti Iblei è massimo”-.

Ha rivolto parole di gratitudine per la fiducia ricevuta, il Direttore di Gara Fabrizio Fondacci: “E’ un piacere collaborare con l’organizzazione di una gara tanto sentita ed apprezzata”.

Esaltante il numero e soprattutto l’alto livello dei protagonisti che hanno aderito alla gara ragusana. Tra i 212 iscritti ci sono infatti tutti i big siciliani alcuni dei quali hanno partecipato in questa stagione alla massima serie tricolore, ottenendo prestigiosi risultati e per l’ occasione impreziosiranno la serie cadetta sfidandosi sul tracciato della Monte Iblei.