Salta visita medica, 76enne trovato morto in casa nel Palermitano

L'anziano era stato operato da poco al cuore. Il decesso è avvenuto per cause naturali

1' DI LETTURA

LERCARA FRIDDI (PA) – Un 76enne è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco a Lercara Friddi, comune in provincia di Palermo.

A lanciare l’allarme erano stati i medici del punto territoriale di emergenza che non lo hanno visto per i previsti controlli e per le medicazioni.

L’anziano era stato da poco operato al cuore e veniva seguito nel centro medico.

Ha saltato due giorni le visite e così i medici hanno chiesto l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il medico legale ha stabilito che la morte è avvenuta per cause naturali.