Salvatore Borsellino: “Firmate la petizione per il giardino di via D’Amelio”

“Manca poco al traguardo, impegnatevi a diffondere l'iniziativa“

PALERMO – “Era il 21 di giugno quando ho lanciato questa petizione per un Giardino della Memoria in Via D’Amelio, attorno all’albero d’ulivo che mia madre volle piantare un anno dopo la strage perché quel luogo diventasse un simbolo di riscatto e di speranza“. A scriverlo sul proprio Facebook è Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso proprio in via D’Amelio.

“Il primo giorno avevamo raccolto solo poche firme, poi è cominciata la valanga di adesioni. Oggi – continua – è il 1 di luglio e siamo ad un passo dal traguardo delle 100.000 firme mentre sono cominciati i tentativi della politica di intestarsi il successo di questa iniziativa che è invece merito di tutti voi che la avete sostenuta e diffusa. Manca però appunto ancora un passo al traguardo, siamo a 91.500 firme, il traguardo delle 100.000 firme è ancora da raggiungere e vi prego perciò di non fermarvi adesso, ad un passo dal traguardo, impegnatevi ancora a diffondere l’iniziativa e a raccogliere altre firme, quello di incollare il link alla petizione nel vostro stato di WhatsApp, immagine o testo, qualunque esso sia, si è rivelato un metodo molto efficace“.

“Vi prego di continuare a farlo almeno fino a quando il traguardo delle 100.000 firme non venga raggiunto. Dopo la nostra voce acquisterà ancora più forza. Un grazie di cure a tutti“ conclude il fratello del giudice.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL LINK E FIRMARE