Salvini ha deciso: Tardino commissaria Autorità portuale Sicilia occidentale

PALERMO – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha deciso: Annalisa Tardino è la nuova commissaria dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale.
Ex europarlamentare della Lega, Tardino, esponente da oltre 30 mila preferenze, è avvocato civilista.
Negli ultimi mesi la nomina del successore di Pasqualino Monti è rimasta al centro del dibattito politico. Adesso la conferma, sul nome che circolava con insistenza.
Alcune settimane fa, Tardino era in prima fila alla convention catanese della Lega, organizzata da Valeria Sudano e Luca Sammartino