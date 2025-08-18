 Salvini ha deciso: Tardino commissario dell'Autorità portuale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Salvini ha deciso: Tardino commissaria Autorità portuale Sicilia occidentale

Ex europarlamentare della Lega, è un'avvocatessa civilista
1 min di lettura

PALERMO – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha deciso: Annalisa Tardino è la nuova commissaria dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale.

Salvini ha deciso: Tardino commissario

Ex europarlamentare della Lega, Tardino, esponente da oltre 30 mila preferenze, è avvocato civilista.

Negli ultimi mesi la nomina del successore di Pasqualino Monti è rimasta al centro del dibattito politico. Adesso la conferma, sul nome che circolava con insistenza.

Alcune settimane fa, Tardino era in prima fila alla convention catanese della Lega, organizzata da Valeria Sudano e Luca Sammartino

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI