Salvini: “Meglio un candidato che quattro, decidono i palermitani”

PALERMO – Matteo Salvini, leader della Lega, è arrivato a Palermo dove, domani, avrà il processo su Open Arms. Il leader del carroccio, prima di entrare in hotel dove incontrerà i vertici del partito nel capoluogo, ha parlato della possibile sintesi sul candidato del centrodestra nel capoluogo.

“A Palermo a decidere saranno i palermitani, io mi sto occupando di riforma della giustizia e di delega fiscale. A me qualunque scelta va bene”.

Martedì il nuovo incontro con gli altri partiti del centrodestra, ancora incerta è la presenza di Fratelli d’Italia: “Io ho chiesto di coinvolgere tutti, se qualcuno si tira fuori è una scelta sua”.

“Non ho timori perché qui l’importante è far meglio di Orlando, stiamo lavorando su questo. Sarebbe importante avere un candidato e non quattro – ha aggiunto Salvini -. Io ho espresso un desiderio tutto qui. Poi decideranno loro, a me va bene quello che decideranno”.

Salvini non si esprime su una scelta tra Palermo o la presidenza della regione siciliana.