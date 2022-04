Martedì vertice del centrodestra, si cerca la quadra per Palermo

Ieri la fumata nera. Minardo: "Non so ancora dove ci vedremo"

PALERMO – Dopo la fumata nera di ieri sul candidato sindaco di Palermo nel ‘conclave di Roma, i partiti del centrodestra si rivedranno martedì per cercare di trovare un accordo. “Non so ancora se ci vedremo a Roma o a Palermo”, conferma il segretario della Lega in Sicilia Nino Minardo, parlando con i cronisti in attesa dell’arrivo di Matteo Salvini che incontrerà a breve i dirigenti del partito in un hotel a Palermo. Resta l’interrogativo sulla presenza martedì anche di Fratelli d’Italia, assente ieri. Al momento i candidati in corsa del centrodestra sono quattro.