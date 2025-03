Salvini “Se Starlink connette mezzo mondo perchè dire di no?”

MILANO (ITALPRESS) – “Non faccio io l’agenda di Musk e del presidente Mattarella, ma sarebbe un incontro stimolante”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un evento in Prefettura a Milano, commenta l’ipotesi di un incontro tra Elon Musk e il Capo dello Stato, legato al possibile utilizzo di Starlink in Italia.

“Non sono io a decidere se sia meglio la tecnologia A o la tecnologia B – ha aggiunto Salvini – ma se Starlink connette mezzo mondo, non vedo perchè la sinistra debba dire pregiudizialmente di no solo perchè è di Musk. Quando si parla di sicurezza nazionale, le simpatie e le antipatie dovrebbero restare fuori dal tavolo”.

Il leader della Lega ha commentato anche l’intervista di Tajani al Corriere della Sera: “Rispetto le idee del collega agli Esteri, ma ritengo che chi da anni usa toni bellici, come il presidente francese, debba prestare più attenzione. Quando si parla con leggerezza di invio di truppe, di ombrelli nucleari, di armi e di guerra, bisogna essere cauti. A me non interessano tanto i toni, ma la sostanza”.

Infine, sui rapporti dell’UE con la Russia: “Quando finirà il conflitto, riannodare i rapporti commerciali, culturali, economici ed energetici con la Russia sarà un interesse di tutta Europa. C’è un ministro che si occupa di gas, che non sono io, quindi chiedetelo a lui. Ci hanno raccontato fino a poco tempo fa che la Russia era in ginocchio, ora sembra che i russi stiano invadendo Roma e Milano”, ha concluso.

