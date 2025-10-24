 Salvini visita la mostra "Evolutio" di Webuild all'Ara Pacis di Roma
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Salvini visita la mostra “Evolutio” di Webuild all’Ara Pacis di Roma

1 min di lettura

Salvini visita la mostra “Evolutio” di Webuild all’Ara Pacis di Roma

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI