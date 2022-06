Samaja: “Cessione Palermo? Auspicio di chiudere in settimana”

"L'interesse degli arabi nasce dai 35-40 mila del 'Barbera' durante i playoff di Serie C"

PALERMO – “Stiamo finalizzando la vendita del Palermo a Mansour. L’auspicio è di chiudere l’operazione in settimana per dare l’annuncio ufficiale. Quello che ha creato più interesse agli arabi sono stati i 35-40 mila spettatori alle finali dei playoff: quando in tv vedi lo stadio pieno e il calore della piazza, allora la qualità del prodotto in giro per il mondo aumenta”. Lo ha detto senza giri di parole Marco Samaja, amministratore delegato di Lazard Italia (advisor della trattativa con il City Football Group), intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento.

“Il Palermo entrerà nel network del Manchester City, l’idea è quella di salire in Serie A – prosegue l’Ad della banca -. C’è l’ambizione di far tornare Palermo ai vertici del calcio italiano”.