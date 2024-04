Sammartino davanti al Gip, il legale: “Risponderà alle domande”

Le parole dell'avvocato Carmelo Peluso

CATANIA – Luca Sammartino ha deciso, sarà interrogato dalla Gip Carla Aurora Valenti e risponderà alle domande. Lo conferma a LiveSicilia Carmelo Peluso, il suo legale di fiducia.

L’interrogatorio di Sammartino

“Luca Sammartino risponderà alle domande del Gip, non ci sono cose che non possa spiegare”. Sono le parole di Carmelo Peluso, l’avvocato di fiducia del deputato regionale della Lega, indagato per due episodi di corruzione nel comune di Tremestieri Etneo.

L’interrogatorio è fissato per il 18 aprile, dopo quelli, di Santi Rando, il sindaco arrestato che ha annunciato le dimissioni e di Pietro Cosentino, ritenuto anello di congiunzione con la mafia.