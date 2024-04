Sammartino resta deputato regionale, pronto il ricorso al Riesame

La decisione del commissario dello Stato

PALERMO – Luca Sammartino resta parlamentare regionale e intanto sta preparando il ricorso al tribunale del riesame contro la sospensione di un anno decisa dal gip del tribunale di Catania.

L’indagine su Sammartino

Sammartino, indagato in una inchiesta della procura etnea, è già stato ascoltato nei giorni successivi all’emissione del provvedimento ribadendo la sua estraneità ai fatti.

I legali dell’ex vice presidente della Regione ed esponente della Lega, che deve rispondere di corruzione aggravata, punteranno ora ad ottenere la sospensione della misura cautelare con un articolato ricorso su cui il Riesame deciderà entro il mese di maggio.

Nel frattempo, dall’ufficio del commissario dello Stato per la Regione Siciliana filtra l’indiscrezione secondo la quale Sammartino, che non eserciterà più le deleghe assessoriali, resterà comunque deputato regionale perché non ci sono presupposti per l’adozione di misure differenti da quelle decise dal giudice di Catania.