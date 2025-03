Samp-Palermo, Dionisi: “Abbiamo dimostrato forza e consapevolezza”

Il tecnico: "Blucerchiati forti e allenati bene"

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, commenta il pareggio per 1-1 contro la Sampdoria al termine della sfida giocata al “Ferraris”. Il tecnico dei rosanero ha analizzato la gara e detto la sua in merito al punto guadagnato dai suoi a Genova attraverso i microfoni ufficiali del club di viale del Fante.

“Abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi sono stati veramente bravi. Nonostante l’errore iniziale che poteva compromettere tutto, così non è stato e non è cosa da poco. È stato importante per una squadra che sta crescendo dare una dimostrazione di consapevolezza e di forza. Il rammarico è stato non aver portato a casa il bottino pieno perché lo meritavamo, abbiamo creato i presupposti e perché per 30 minuti loro hanno giocato in dieci. Non abbiamo sfruttato quella superiorità, merito anche della Samp che si è difesa con tutti gli effettivi concedendoci pochi spazi”.

“La squadra ha tirato subito fuori la grinta, dopo 50 secondi eravamo passati in svantaggio – prosegue il tecnico -. Non abbiamo neanche dato modo di dare a vedere quello che voleva fare e l’abbiamo fatto bene con tanto coraggio. Davanti avevamo una squadra forte con giocatori forti e allenata bene. Oggi meritavamo, anche in undici contro undici. Poi però dobbiamo dare meriti anche alla squadra avversaria, che ci ha chiuso gli spazi interni ed esternamente non siamo stati bravi a sfruttare delle opportunità che abbiamo avuto”.

“Quinto risultato utile consecutivo? Dobbiamo andare alla ricerca di ulteriori risultati. Contro la Samp volevamo fare prestazione e risultato, abbiamo fatto entrambi. Qua non so quanti faranno risultato positivo da ora in poi, la Samp ha una classifica che non merita e ripeto che da un mese non è la stessa squadra che abbiamo affrontato all’andata. La prossima sarà una partita ulteriormente difficile (contro la Cremonese, ndr). Sono tra i più forti del campionato, dobbiamo essere più bravi dell’andata”.