Samp-Palermo 0-1: rosa avanti dopo i primi 45′, Abildgaard autogol – LIVE

La diretta testuale della gara tra i blucerchiati e i rosanero

Sampdoria-Palermo, match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 19:00 allo stadio “Luigi Ferraris”.

Sampdoria-Palermo: la partita

Articolo in aggiornamento

45′ + 3′ – L’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi. Il Palermo chiude in vantaggio la prima frazione di gioco proprio allo scadere

45′ + 2′ – GOL DEL PALERMO! Calcio piazzato dalla trequarti per i rosanero, con Pierozzi che spizza la sfera di testa e Abildgaard, ancche lui di testa, che spedisce il pallone verso la propria porta! Rosanero in vantaggio al termine del primo tempo

45′ – Ranocchia sfiora la traversa con un tiro da fuori area. Poi vengono assegnati tre minuti di recupero

40′ – Ammonito Gomes

37′ – Gol annullato al Palermo! Bani, nello sviluppo dell’azione, aveva commesso fallo su Conti e dunque il VAR ha richiamato il direttore di gara all’on field review. Di Marco, quindi, cambia decisione e non assegna il gol, il risultato torna sullo 0-0

34′ – GOL DEL PALERMO! Johnsen di rabona serve Pohjanpalo che ferma la sfera di petto per Pierozzi che a sua volta deve solo appoggiare in rete!

34′ – Augello sfiora il gol sbucando alle spalle di Di Pardo e rubandogli il pallone. Poi Martinelli è bravo a respingere

20′ – I blucerchiati sono più propositivi nei primi minuti di gioco, con i rosanero un po’ imprecisi con la palla tra i piedi

7′ – Gol annullato a Brunori per fuorigioco, l’ex capitano dei rosanero aveva superato Joronen con un pallonetto

1′ – Subito giallo per Bani

Ore 19:01 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, comincia la gara allo stadio Marassi!

Ore 18:58 – Sampdoria e Palermo fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale

Ore 18:45 – I calciatori fanno rientro negli spogliatoi, calcio d’inizio tra quindici minuti

Ore 18:20 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della gara

Sampdoria-Palermo: il tabellino

SAMPDORIA: 50 Martinelli, 2 Viti, 7 Cicconi, 11 Begic, 16 Henderson (C), 17 Hadzikadunic, 28 Abildgaard, 29 Di Pardo, 33 Conti, 77 Pierini, 99 Brunori. A disposizione: 1 Ghidotti, 5 Riccio, 8 Ricci, 9 Coda, 10 Cherubini, 20 Pafundi, 25 Ferrari, 31 Vulikic, 72 Barak, 92 Soleri. Allenatore: Gregucci.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 7 Johnsen, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 29 Peda, 96 Magnani. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 8 Segre, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 32 Ceccaroni, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Davide Di Marco (Ciampino). Primo assistente: Fabiano Preti (Mantova). Secondo assistente: Marco Ceolin (Treviso). Quarto ufficiale: Simone Gauzolino (Torino). VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano). AVAR: Marco Monaldi (Macerata).

MARCATORI: 45’+2′ aut. Abildgaard (P).

NOTE: Ammoniti: Bani (P), Gomes (P).