Sampdoria-Palermo, a Marassi c’è il grande ex Brunori: le probabili

Le possibili scelte dei due allenatori

La Serie B torna subito in campo per il turno infrasettimanale e questa sera, a partire dalle 19:00, la cornice dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova ospiterà Sampdoria-Palermo, match valido per la 24ª giornata del campionato cadetto. Una gara che mette di fronte due piazze storiche, divise da obiettivi di classifica diversi ma unite dalla necessità di fare punti: i rosanero per blindare la zona promozione, i blucerchiati per dare un senso definitivo alla loro risalita.

Il Palermo si presenta a Genova forte di una continuità di prestazioni e di risultati ormai acquisita sotto la guida di Filippo Inzaghi. La sessione invernale di mercato ha puntellato una rosa già competitiva, capace di portarsi stabilmente ai piani alti della classifica. Attualmente i rosanero occupano il quarto posto con 44 punti, a ridosso della promozione diretta. Il loro ruolino di marcia recente parla chiaro: nelle ultime cinque partite sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi, striscia che si allunga a ben 11 i risultati utili consecutivi guardando ancora più indietro.

Dall’altra parte, la Sampdoria sta cercando di raddrizzare una stagione turbolenta. Dopo una prima parte di campionato complicata, la cura Gregucci–Foti sembra aver dato i primi frutti, portando i liguri a quota 25 punti (14° posto). Sebbene la zona playoff sia ancora distante, i blucerchiati hanno mostrato segnali di risveglio nelle ultime cinque uscite, collezionando due successi, due pareggi e un solo ko. Giocare a “Marassi” davanti al proprio pubblico rappresenta per la Samp l’occasione ideale per tentare il colpaccio contro una big, ma anche per prendersi una rivincita dopo il match d’andata che al “Barbera” si chiuse 1-0 in favore dei siciliani.

Sampdoria-Palermo: le probabili formazioni

I blucerchiati dovrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1. Martinelli difenderà i pali della Samp, protetto da Hadzikadunic, Abildgaard, Viti. In mediana l’ex rosa Henderson e Ricci detteranno i tempi di gioco, con Cicconi e Di Pardo sulle corsie esterne. In attacco, fari puntati sul grande ex di turno, Matteo Brunori, che avrà alle sue spalle Begic e Pierini.

Anche Mister Inzaghi si affida al solido 3-4-2-1. In porta spazio a Joronen, con il pacchetto arretrato guidato da Peda, Bani e Magnani. A centrocampo, accanto a Ranocchia, Gomes dovrebbe far rifiatare Segre, mentre Pierozzi e Augello andranno a spingere sulle fasce. In avanti, torna Palumbo dalla squalifica che dovrebbe fare coppia con Johnsen, all’esordio da titolare in rosanero. Il riferimento offensivo sarà Pohjanpalo.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Henderson, Ricci, Conti, Di Pardo; Cherubini, Pierini; Brunori.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo.