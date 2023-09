San Benedetto, i giovani calciatori aiutano a salvare il cipresso secolare

La scuola Fada a santa Maria di Gesù

PALERMO – Sono saliti fino al cipresso secolare che, secondo la tradizione, nacque dal bastone di san Benedetto il Moro per innaffiarlo e salvarlo dopo l’incendio dello scorso 25 luglio e, al contempo, hanno conosciuto la storia del co-patrono di Palermo. La scuola calcio Fada ha organizzato una “acchianata” al convento dei francescani di santa Maria di Gesù per i giovani calciatori, i genitori e i dirigenti del club: un’iniziativa voluta per far conoscere san Benedetto e portare solidarietà ai religiosi.

L’incendio che ha distrutto la chiesa di santa Maria di Gesù ha infatti intaccato non solo il corpo del santo ma anche l’albero secolare, a cui i volontari portano l’acqua a mano. Oltre 60 i partecipanti che hanno conosciuto la storia e la figura del co-patrono della città, visitando anche il chiostro guidati dal superiore della confraternita Francesco Pitarresi.