San Giovanni La Punta, una discarica abusiva all’ingresso

La segnalazione dei nostri lettori: c'è anche cenere vulcanica

SAN GIOVANNI LA PUNTA – Inciviltà e incuria. Sono gli ingredienti di ciò che accade all’ingresso della città, per via dell’abbandono incontrollato, indiscriminato e incivile, di rifiuti; ma anche di sabbia dell’Etna. La segnalazione, e le immagini, sono di alcuni lettori di Live Sicilia, che contestano ciò che accade.

E contestano la decisione, ab origine, di cementificare in quell’area, in passato una zona, scrivono “con qualche presenza di verde”. La zona in questione è abitata e la presenza di quei cumuli di rifiuti e di sabbia vulcanica preoccupa i residenti.