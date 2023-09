San Martino delle Scale, riprendono le visite guidate all’abbazia

Le iniziative di settembre

1' DI LETTURA

MONREALE (PALERMO) – Come tutte le seconde domeniche del mese, anche a settembre sarà possibile visitare l’abbazia di San Martino delle Scale, una delle più grandi d’Italia, che sorge a Monreale, in provincia di Palermo. Un viaggio alla scoperta della spiritualità benedettina e dei tesori dell’abbazia.

“Oltre alla chiesa, con lo splendido coro ligneo e il suo prezioso organo, sarà possibile visitare lo scalone monumentale, la facciata monumentale rivolta verso Palermo, l’antica Farmacia e l’antica biblioteca, alcuni chiostri e il museo con preziose opere d’arte – si legge in una nota del monastero – E ancora il refettorio, che ospita il programma televisivo “Le ricette del convento” che va in onda su FoodNetwork, le statue di San Martino e quella della fontana dell’Oreto, l’orologio astrologico. A fine passeggiata sarà possibile degustare la birra artigianale Hora Benedicta prodotta con una antica ricetta dei monaci, insieme a del buon formaggio locale e dolci tipici”.

Dom Riccardo Tumminello, il responsabile della foresteria dell’abbazia, commenta: “L’abbazia e la nostra comunità monastica sono un centro vivo di aggregazione e carità. Parliamo ai giovani, alle famiglie, alle associazioni. Oggi apriamo a tutti per mostrare la nostra spiritualità che segue la regola del nostro santo Padre fondatore Benedetto e le bellezze artistiche di quasi 800 anni di storia della nostra abbazia”. A guidare le passeggiate Igor Gelarda, esperto di storia del cristianesimo: “Quella di San Martino è l’ultima abbazia ancora attiva in Sicilia, vogliamo che la gente la conosca, raccontandone la meravigliosa storia. Vogliamo che la gente ne parli e la frequenti come centro di cristianità ancora pulsante”.