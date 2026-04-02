San Pietro Clarenza, Crocetta sostiene la candidatura di Scalia

“Segnale forte e inequivocabile”

CATANIA – Visita dell’ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, a San Pietro Clarenza. Nel corso dell’incontro ha visto il candidato sindaco Orazio Scalia e i consiglieri di opposizione, esprimendo “pieno sostegno” alla candidatura e al gruppo.

Crocetta ha anche manifestato la disponibilità a un impegno diretto, “da concordare”, per garantire “rispetto delle regole, agibilità democratica e legalità”.

“Abbiamo ricevuto la visita di Rosario Crocetta. Un confronto chiaro e concreto, da cui è emerso un sostegno netto alla nostra lista e al percorso che stiamo costruendo”, ha dichiarato Scalia. “Un progetto che ha un obiettivo preciso: riportare legalità, rispetto delle regole e una visione amministrativa seria che garantisca agibilità democratica e futuro per San Pietro Clarenza”.

“La sua presenza oggi non è casuale: è un segnale forte e inequivocabile”, ha aggiunto. Nei prossimi giorni saranno definite le modalità della sua “partecipazione attiva” al gruppo.