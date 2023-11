Sanità, al via la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale

Ecco a chi è rivolta

1' DI LETTURA

CATANIA – È iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/24 dell’Asp di Catania. “Obiettivo primario dell’attività è prevenire la mortalità e ridurre il rischio di complicanze gravi e di ricovero ospedaliero in persone fragili o in gruppi a rischio”, dice l’Asp. La campagna, coordinata sul territorio provinciale dal Dipartimento di prevenzione e dall’Unità operativa complessa Epidemiologia dell’Asp di Catania, si concluderà il 29 febbraio 2024.

Le modalità

La vaccinazione antinfluenzale potrà essere eseguita in via prioritaria presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Potrà essere fatta anche in co-somministrazione con la vaccinazione anti-pneumococcica o anti Herpes-zoster. Oltre che presso gli ambulatori vaccinali, previa prenotazione on line, collegandosi al sito aziendale https://vaccini.aspct.it/vacpreno1. Due mesi fa è partita la vaccinazione contro il Covid-19.

L’ambulatorio

È previsto anche un ambulatorio dedicato alla vaccinazione antinfluenzale a Catania, in Corso Italia 234. Accesso libero dalle 8.30 alle 11.30 senza necessità di prenotazione. Per ciò che riguarda la vaccinazione anti-Covid, la dose di richiamo con la nuova formulazione di vaccino XBB 1.5. è raccomandata a distanza di 6 mesi (riducibili a 3 in caso di rischio aumentato) dall’ultima dose di vaccino anti-Covid 19 ricevuta o dall’ultima infezione, ripetibile ogni 12 mesi.

Le prenotazioni

Il vaccino è eseguibile, previa prenotazione attraverso il sito aziendale https://vaccini.aspct.it/vacpreno1, presso gli ambulatori vaccinali di competenza territoriale Anche quest’anno sarà offerta gratuitamente la vaccinazione anti-pneumococcica, anche in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale. Confermata anche l’offerta gratuita, anche eventualmente in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, della vaccinazione anti-Herpes zoster.

