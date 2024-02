Sanità, Asp di Siracusa il commissario: “Un bando per colmare i vuoti”

"Mancano circa 300 medici"

SIRACUSA – L’Asp di Siracusa ha delle carenze di organico, per tale motivo “entro il mese di febbraio sarà pubblicato un bando a tempo indeterminato per colmare tutte le carenze di personale medico dell’azienda”. Lo ha reso noto il neo commissario dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone.

“Abbiamo circa 3 mila dipendenti rispetto ad una pianta organica che prevede 3691 unità: mancano circa 300 medici mentre per il resto di tratta di personale appartenente a diversi profili. In ogni caso – ha continuato Caltagirone -, voglio rassicurare coloro che partecipano ad una selezione a tempo determinato, come per i pediatri, che ci sarà questo bando, capace di offrire la garanzia di avere continuità lavorativa in questa azienda”.

Il commissario dell’Asp di Siracusa, che ha preannunciato nei prossimi mesi la redazione di una nuova rete ospedaliera da parte dell’assessorato regionale, ha puntato l’attenzione sulla necessità di meno ricoveri negli ospedali e la maggiore prevenzione e assistenza domiciliare, potenziando la rete della tele assistenza, della tele diagnosi e del monitoraggio domiciliare. Sulla realizzazione del nuovo ospedale di secondo livello, il commissario Caltagirone ha ricordato che alcuni giorni fa il presidente della Regione Renato Schifani ha annunciato l’arrivo di ulteriori 100 milioni oltre ai 200 milioni già stanziati. Ne mancano ancora 47 dopo gli adeguamenti per le prescrizioni per il rischio idrogeologico e l’aumento del prezzo dei materiali. Secondo Caltagirone, grazie al ribasso d’asta per le gare d’appalto e alla possibilità di cedere ai privati la gestione di alcuni servizi sarà possibile iniziare l’opera.

Nei giorni scorsi, anche da parte della Regione, sono stati reclutati sedici medici stranieri per colmare i vuoti di organico.