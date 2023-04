Sanità e autonomia, Lima: “Due ‘disegni scellerati’, Pd in piazza”

"Su queste battaglie si gioca buona parte del destino della nostra isola"

A Caltanissetta contro “lo scellerato disegno” dell’autonomia differenziata e a Palermo per difendere il diritto alla salute. Il Pd è presente in entrambe le piazze, due piazze in stretta correlazione.

“Gli effetti deleteri del progetto Calderoli sull’autonomia faranno crescere il gap nord sud anche sul piano della sanità e della salute, per di più in un momento in cui il governo Meloni non mette un centesimo per ridurre liste di attesa e potenziare strutture e personale”. Così Sergio Lima della segreteria regionale Pd e componente della direzione nazionale del partito di Elly Schlein.

Lima: “Sanità e autonomia: disegni scellerati”

“Il Pd – conclude Lima – è impegnato a contrastare entrambi i disegni scellerati di questo governo di destra, in Italia e in Sicilia. Lo farà con determinazione e con la convinzione che su queste battaglie si gioca buona parte del destino della nostra isola”