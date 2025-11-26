Sanità, Faraone: rifinanziare subito budget a strutture convenzionate

L'attacco del vicepresidente di Italia Viva

PALERMO – “Stamattina è andato in scena l’ennesimo paradosso di una sanità allo sbando: strutture convenzionate costrette a scendere in piazza non per chiedere privilegi, ma per poter continuare a curare i cittadini”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

“Il sistema è al collasso. I budget assegnati alle strutture sanitarie si esauriscono a metà mese. Da quel momento in poi, o si sospendono le prestazioni oppure si chiede ai pazienti di pagare di tasca propria. In pratica: chi ha soldi si cura, chi non ne ha resta indietro. Si tratta di un fallimento politico gigantesco: si è scelto scientemente di non garantire risorse adeguate alla sanità convenzionata, che è parte integrante del servizio pubblico e uno strumento fondamentale per abbattere le liste d’attesa. Senza queste strutture, il sistema implode. Ed è esattamente quello che sta accadendo”.

“Per questo esprimo il mio pieno e totale sostegno alla protesta. Il governo deve agire subito: basta con un piano di rientro lungo vent’anni, vanno rifinanziati adeguatamente i budget, va garantita continuità delle prestazioni e va restituito ai cittadini il diritto fondamentale alla cura”, conclude.