Sanità, l’Asp di Messina apre tre nuove case di comunità in provincia

Le strutture a San Salvatore di Fitalia, Castell'Umberto e San Piero Patti

MESSINA – L’Asp di Messina annuncia l’ultimazione e l’avvio delle nuove Case della Comunità di tipo Spoke nei comuni di San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e San Piero Patti. Si tratta di opere strategiche finanziate nell’ambito del PNRR – Missione 6 Salute, pensate per rafforzare la rete territoriale, garantire prossimità, integrazione e multidisciplinarietà dell’assistenza e offrire una presa in carico completa e continua della persona.

“Con queste – scrive la direzione strategica dell’Asp – sono già a sei le Case di Comunità (Cdc) aperte da inizio anno insieme ad un ospedale di comunità (Odc) in provincia di Messina. Fino a marzo ne apriremo altre 15. Con queste tre strutture sui Nebrodi consolidiamo un modello di cura vicino alle persone, che integra prevenzione, assistenza e servizi sociali”.

“È un investimento sul futuro della salute dei nostri cittadini, reso possibile dal PNRR. – proseguono -. Abbiamo lavorato con rigore e velocità per consegnare strutture di alta qualità prima dei tempi contrattuali: un risultato corale che valorizza professionalità interne ed esterne.” La direzione strategica dell’ASP di Messina sottolinea come “queste strutture siano la base di una sanità di prossimità moderna e inclusiva, capace di intercettare precocemente i bisogni, promuovere la salute e supportare le fragilità”.