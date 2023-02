Sanità, locali in comodato per la Guardia medica Etna sud

Ampliata la diponibilità di locali destinati all'Asp di Catania presso il Rifugio Sapienza

CATANIA – Asp di Catania e Comune di Nicolosi hanno sottoscritto un comodato d’uso con il quale è stata ampliata la disponibilità di locali per la Guardia medica turistica-Etna sud, presso il Piazzale Rifugio Sapienza, e per la postazione del 118. Prevista anche la ristrutturazione e l’intera rimodulazione degli spazi interni. Gli interventi saranno realizzati con fondi a totale carico del bilancio dell’Asp di Catania. Lo rende noto l’Azienda sanitaria.

“Con questo atto – ha affermato il sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti – abbiamo concluso il percorso amministrativo per la concessione dei locali all’Asp di Catania. Gli ambienti verranno ristrutturati e ampliati in modo da offrire all’utenza maggiore comfort. Sono state previste, ad esempio, una sala d’attesa e un bagno per disabili”.

“Ho già dato mandato all’Uoc Tecnico – ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Catania Maurizio Lanza – di provvedere alla progettazione degli interventi. Miglioreremo complessivamente i livelli di operatività e di accoglienza della struttura, dotando il presidio di ambienti funzionali e confortevoli per gli utenti e dove il personale potrà svolgere il proprio servizio in modo sicuro ed efficiente”.