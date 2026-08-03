Sanità, vertice in assessorato sull’ospedale di Gela

L'assessore Caruso ha rassicurato sulla realizzazione

PALERMO – Si è svolto questa mattina a Palermo un incontro tra l’assessore alla Salute, Marcello Caruso, e il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Salvatore Lucio Ficarra, per fare il punto sulla situazione del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela.

Nel corso del confronto la Regione ha confermato il proprio impegno a realizzare il nuovo ospedale, per il quale i fondi sono già disponibili, mentre è in corso di definizione il protocollo tra l’azienda sanitaria e la società Enimed, che concederà il terreno su cui sorgerà la nuova struttura. Sono state, inoltre, passate in rassegna le criticità attuali e individuate le relative soluzioni.

Caruso: “Il nuovo ospedale si farà”

“Ribadiamo con forza la volontà di realizzare il nuovo ospedale di Gela – dice l’assessore Caruso – un’opera per la quale sono già stati stanziati dei fondi e che rappresenta una priorità assoluta per questo governo regionale, infatti stiamo reperendo le risorse per la progettazione”.

Questi gli interventi individuati nel corso dell’incontro. Per il Pronto soccorso è in itinere il concorso per l’assunzione di nuovi medici; valutata anche la possibilità di attingere alla graduatoria dell’ospedale Garibaldi di Catania. Per la Cardiologia il concorso è già stato espletato e si è in attesa dell’approvazione degli atti da parte della commissione. È in via di rinnovo, inoltre, la convenzione con Siracusa per l’Unità di terapia intensiva neonatale.

È stato invece completato il nuovo reparto di Rianimazione, che a breve sarà operativo. Per quanto riguarda il Centro disturbi cognitivi e demenze (Cdcd), si sta procedendo all’istituzione di un ambulatorio territoriale distaccato nella Casa di comunità di Gela. Nel frattempo, le prime visite per la diagnosi saranno effettuate nel centro di Caltanissetta, fino a quando l’organico non consentirà l’attivazione di un centro autonomo anche a Gela.

Sindaco di Gela: “La nostra protesta va avanti”

Il presidio, con gli uffici istituzionali del Comune di Gela (Caltanissetta) trasferiti davanti all’ospedale Vittorio Emanuele, proseguirà. Il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione, nel corso di un’improvvisata conferenza stampa, sempre davanti all’ospedale, hanno preso atto degli impegni oggi assunti dall’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, che ha garantito anche la realizzazione del nuovo ospedale.

“Ci fa piacere che il governo regionale abbia preso atto della nostra iniziativa e delle richieste della città e dei centri limitrofi – ha detto il sindaco – però, andiamo avanti fino a quando non vedremo nuovi medici e ulteriore personale all’ospedale Vittorio Emanuele. La nostra è una battaglia di civiltà e non un’iniziativa di tipo politico”.