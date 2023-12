Sannasardo: “Fonti rinnovabili, la Sicilia è il primo mercato in Italia”

Interviene l'energy manager della Regione Siciliana

PALERMO – “La Sicilia in questo momento a livello di fonti rinnovabili è la quinta regione italiana, ma a livello di attrattività che abbiamo, e lo possiamo riscontrare sul portale di autorizzazioni di Terna, le richieste di connessione che sono state fatte in Sicilia ci portano ad essere il primo mercato in Italia, sia per quanto riguarda il fotovoltaico che l’eolico”. Lo ha detto Roberto Sannasardo, energy manager della Regione Siciliana, a margine del convegno “Le energie della Sicilia” a Palermo.

L’appuntamento

L’iniziativa è stata organizzata a conclusione della campagna di comunicazione cross-mediale, che ha avuto come slogan “Efficienti per natura”, ideata dal dipartimento dell’energia della Regione Siciliana per perseguire gli obiettivi di sensibilizzazione, educazione e informazione nei confronti dei cittadini. Sono stati toccati tutti i capoluoghi di provincia dell’Isola, coinvolgendo esperti, rappresentanti istituzionali, imprenditori per approfondire le sfide energetiche.