Sanremo 2024, aumenta la pattuglia dei siciliani sul palco del teatro Ariston

C'è anche Teresa Mannino

PALERMO – Aumenta la pattuglia siciliana al Festival di Sanremo, dove c’è già Fiorello e dove lo stesso conduttore Amadeus ha lontane origini palermitane. Ora arriva anche la comica Teresa Mannino. Ufficializzati, infatti, i nomi delle co-conduttrici dell’edizione 2024.

Le tre co-conduttrici

L’annuncio in diretta al Tg1, con Amadeus in studio e Fiorello in collegamento dal Foro Italico, dove le co-conduttrici sono arrivate in tre van. Si tratta di Giorgia (nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio), di Mannino (giovedì 8) e di Lorella Cuccarini (venerdì 9).