Sanremo: presentati gli artisti in gara, ci sono dei siciliani

Ecco i big che parteciperanno alla 73esima edizione

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante, Ultimo. Sono questi i 22 Big in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo annunciati da Amadeus al Tg1.

Due dei concorrenti in gara sono siciliani. Si tratta di Levante, cantautrice nata a Caltagirone e del duo Colapesce Dimartino, il primo originario di Solarino, in provincia di Siracusa, mentre il secondo è originario da Misilmeri, in provincia di Palermo.

Dalla finalissima di Sanremo Giovani saranno sei i Giovani ammessi fra i Big.