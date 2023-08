Sant’Agata d’estate: Catania riabbraccia la sua Patrona VIDEO

L'apertura del sacello e la traslazione delle reliquie

CATANIA – Il 17 agosto, memoria dell’897° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli. Dalle 8 del mattino, al Duomo, sono stati esposti il Busto Reliquiario e le reliquie della Santa Patrona: subito dopo la celebrazione delle Messe, confessioni e benedizioni per l’intera giornata (alle ore 07:30, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17).

Alle ore 10, in particolare, la Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Luigi Roberto Cona, Nunzio Apostolico in El Salvador, che ha vissuto a Catania tra la Missione Chiesa – Mondo e lo Studio Teologico San Paolo il tempo della prima formazione al presbiterato.

Alle 19 ci sarà poi la Messa solenne dell’Arcivescovo di Catania e la processione intorno all’isolato della Cattedrale.

Novità del 2023 è che le processioni saranno animate con preghiere, canti ed invocazioni attraverso impianto di amplificazione per tutto il tragitto. Un maxi schermo sarà in piazza Duomo per dare ai fedeli maggiore possibilità di partecipazione.

Si ripristina inoltre la venerazione da parte dei fedeli delle reliquie della Santa Patrona, dopo le necessarie restrizioni del periodo Covid.