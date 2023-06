Sant’Agata Li Battiati, nuovi scontri sui 300 mila euro alla Chiesa

L’opposizione definisce fuorvianti le dichiarazioni del sindaco Rubino: “Lavoriamo nell'interesse dei nostri concittadini”

SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) – “Prendo atto che il sindaco Rubino piuttosto che fornire spiegazioni alla cittadinanza sull’opportunità di destinare risorse finanziarie comunali alla Curia, continua la sua opera di ‘mascariamento’ dei fatti, soprattutto in relazione alle motivazioni che, a suo dire, stanno alla base della mia richiesta di chiarimenti”.

A parlare è Vittorio Lo Sauro – consigliere del civico consesso del comune etneo – che interviene ancora sulla questione sollevata in merito al contributo pluriennale di 300mila euro per la realizzazione di un edificio di culto.

“Il sindaco fornisce dichiarazioni alla stampa che riteniamo fuorvianti e non contribuiscono a fare chiarezza. In primo luogo, a onor del vero, bisogna precisare che il testo del bilancio approvato all’unanimità in Consiglio comunale non è stato quello presentato dall’Amministrazione: solo a seguito degli emendamenti presentati dai gruppi consiliari Battiati Oltre e Battiati Insieme (gruppi di opposizione che nella realtà dei fatti rappresentano la maggioranza in Consiglio) è in fatti passato il documento contabile”.

“Grazie ai nostri emendamenti – spiega Lo Sauro – sono state allocate risorse sul verde pubblico, i servizi sociali e le manutenzioni. I dettagli del capitolo di spesa in questione sono emersi successivamente, a testimonianza del fatto che la descrizione dei fondi non fosse esplicitamente riferita al contributo per la realizzazione di un edificio di culto, c’è proprio il verbale della seduta della Commissione bilancio”

“In quella occasione infatti, alla mia domanda diretta al responsabile del servizio sulla finalità dei 300mila euro inseriti in un capitolo di spesa, la risposta è stata puntuale, riferendo della possibilità dell’impiego di quei fondi in ambito sportivo, sociale e religioso e che in ogni caso su qualunque progetto sarebbe stata avviata procedura di evidenza pubblica”.

La replica sulla questione asilo

“Se avessimo saputo dell’esistenza di un progetto, come quello di cui si discute, lo stesso avrebbe potuto essere dibattuto in Consiglio comunale e magari anche approvato dal civico consesso”. Lo Sauro si sofferma anche sulle questioni sollevate dal sindaco e sulla presunta contrarietà delle opposizioni in Consiglio alla realizzazione dell’asilo e alle manifestazioni teatrali.

“I gruppi hanno solo chiesto dettagli sui costi”

“I gruppi hanno solo chiesto dettagli sui costi – continua Lo Sauro – dell’asilo comunale che ammontano a 258 mila euro l’anno, con una spesa stimata di circa 1600 euro al mese per bambino. Non ci siamo espressi sull’opportunità di costruirne uno nuovo, poiché su questo siamo favorevoli. Il nostro quesito quindi era riferito ai costi attuali”.

“Così come sulle manifestazioni teatrali, abbiamo solo evidenziato che gli eventi che vengono propagandati dal sindaco come ‘gratis’, in realtà sono spettacoli che costano alla comunità dai 6 mila agli 8 mila euro, destinati ad un pubblico che occupa 149 posti. Concludendo, il nostro obiettivo non è quello di avere maggiore visibilità, ma come già spiegato è quello di verificare che le risorse finanziarie comunali siano destinate esclusivamente nell’interesse dei cittadini di Sant’Agata Li Battiati”.