Sant’Agata, a Palermo la mostra fotografica sulla patrona di Catania

PALERMO – “Sant’Agata, un’adorazione che unisce”, la mostra fotografica della patrona di Catania è stata ospitata nella suggestiva cornice della Chiesa Sant’Agata la Pedata di Palermo, col patrocinio del Comune. A organizzare l’evento è stata l’Associazione San Lorenzo – Arte e Cultura

Sant’Agata, a Palermo la mostra fotografica

L’iniziativa, promossa in occasione delle celebrazioni agatine, nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra fede, cultura e tradizione, portando avanti anche a Palermo l’adorazione per Sant’Agata, già profondamente radicata in altre città. Le fotografie in mostra raccontano, attraverso uno sguardo intenso e coinvolgente, la devozione popolare e i momenti più significativi delle celebrazioni agatine.

Insieme al percorso fotografico, è stato esposto anche l’emozionante quadro realizzato da Loredana Anfuso, donato agli Amici di Sant’Agata nel Mondo, testimonianza artistica di grande valore spirituale e simbolico, che arricchisce ulteriormente il significato della mostra.

L’evento rappresenta un’opportunità di dialogo tra territori e un’occasione per riscoprire e promuovere, anche nel cuore di Palermo, la spiritualità e la bellezza legate al culto di Sant’Agata, in un luogo fortemente connesso alla sua storia.