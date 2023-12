“Santocielo è un film blasfemo”: Don Mario Sorce attacca Ficarra e Picone

La delusione del parroco di Agrigento

AGRIGENTO – “Cari Ficarra e Picone mi avete deluso”. Sono le parole di Don Mario Sorce, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento e responsabile della Pastorale sociale e del lavoro dell’Arcidiocesi di Agrigento, che ha criticato il film ‘Santocielo’ – in sala da oggi, 14 dicembre – definendolo “blasfemo”.

L’attacco del parroco

Attraverso i propri social, innanzitutto, Don Mario premette di basare la sua delusione da ciò che ha visto nel trailer e ciò che ha letto nella trama: nel film, infatti, un angelo ‘sbadato’ feconda con il prossimo messia un uomo.

“Personalmente sono molto dispiaciuto – ammette Don Mario – perché ero un loro estimatore come comici e soprattutto perché comici siciliani. Ma se non si comprende che a volte e su alcune questioni non si deve superare il limite…”.

I”n quest’ultimo film si evince che Dio è un imbranato, che Gesù si incarna nuovamente e cosa più grave che si incarna nel ventre di un uomo – conclude il parroco – e dulcis in fundo il Paradiso è un perfetto caos. Posso capire che si cerca la novità per far ridere ma questo è troppo. È blasfemo e va denunciato come tale e certamente non andrò a vederlo neanche per curiosità”.