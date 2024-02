Sanzioni alla Russia, l’Ungheria non porrà il veto

La decisione di Budapest

BRUXELLES- L’Ungheria non porrà il veto al tredicesimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. “Durante la sua preparazione è stato possibile eliminare tutti gli elementi che avrebbero danneggiato gli interessi dell’Ungheria, per cui il ricorso al veto non ha più senso” ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó, parlando ai cronisti al termine del Consiglio Affari Esteri. Resta, invece, l’opposizione alle misure restrittive contro i coloni israeliani estremisti.